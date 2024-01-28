الصناعات الغذائية تصدرت قائمة الوجهات الاستثمارية لسيدات الاعمال خلال سنة 2023

شكلت الصناعات الغذائية، أولى وجهات الاستثمار الجاذبة لسيدات الاعمال في تونس خلال سنة 2023 بنسبة قاربت 1ر37 بالمائة في وقت وجهن فيه قرابة 85 بالمائة من مشاريعهن الى السوق المحلية.



ووردت هذه البيانات ضمن النشرية الظرفية لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد ديسمبر 2023، والتي بينت ان صاحبات المشاريع في تونس صرحن برغبتهن في الاستثمار في 729 مشروعا من خلال رصد مبلغ اجمالي يقارب 3ر144 مليون دينار.





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ويأتي قطاع النسيج والملابس في المرتبة الثانية بنسبة 5ر30 بالمائة من القطاعات الجاذبة لاستثمارات سيدات الاعمال في تونس خلال سنة 2023 عبر احداث 223 مشروعا.

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وتمثل الاستثمارات، التي تعود الى نساء في تونس في القطاع الصناعي سنة 2023، زهاء 26 بالمائة من اجمالي نوايا الاستثمار في القطاع الصناعي و6 بالمائة من اجمالي الاستثمارات المصرح بها و 18 بالمائة من مواطن الشغل.



وتراجعت قيمة الاستثمارات المصرح بها في تونس، خلال سنة 2023 ، بنحو 6ر2291 مليون دينار مقابل 4ر2417 مليون دينار سنة 2022 في حين تراجع عدد المشاريع المحدثة الى 2854 مشروعا مقابل 2978 مشروعا سنة 2022.



ويأتي قطاع النسيج والملابس في المرتبة الثانية بنسبة 5ر30 بالمائة من القطاعات الجاذبة لاستثمارات سيدات الاعمال في تونس خلال سنة 2023 عبر احداث 223 مشروعا.وتمثل الاستثمارات، التي تعود الى نساء في تونس في القطاع الصناعي سنة 2023، زهاء 26 بالمائة من اجمالي نوايا الاستثمار في القطاع الصناعي و6 بالمائة من اجمالي الاستثمارات المصرح بها و 18 بالمائة من مواطن الشغل.وتراجعت قيمة الاستثمارات المصرح بها في تونس، خلال سنة 2023 ، بنحو 6ر2291 مليون دينار مقابل 4ر2417 مليون دينار سنة 2022 في حين تراجع عدد المشاريع المحدثة الى 2854 مشروعا مقابل 2978 مشروعا سنة 2022.