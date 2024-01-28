رئيس الجمهوري يتحول الى إيطاليا للمشاركة في ''قمة إيطاليا افريقيا '' حول الطاقة

بارح رئيس الجمهورية قيس سعيد، ظهر اليوم الأحد ، تونس متوجها الى العاصمة الإيطالية روما ، للمشاركة في "قمة إيطاليا افريقيا حول الطاقة تحت شعار ''خطة ماتي لأفريقيا''
وقد ، استعرض رئيس الجمهورية تشكيلة من الجيوش الثلاثة أدت له التحية، قبل ان يحي العلم على أنغام النشيد الوطني.
وقد ، استعرض رئيس الجمهورية تشكيلة من الجيوش الثلاثة أدت له التحية، قبل ان يحي العلم على أنغام النشيد الوطني.
وكان في توديع رئيس الدولة أحمد الحشاني رئيس الحكومة و المعتمد الأول المكلف بتسيير ولاية تونس، و الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية تونس، وأعضاء الديوان الرئاسي.
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