رئيس الجمهوري يتحول الى إيطاليا للمشاركة في ''قمة إيطاليا افريقيا '' حول الطاقة

بارح رئيس الجمهورية قيس سعيد، ظهر اليوم الأحد ، تونس متوجها الى العاصمة الإيطالية روما ، للمشاركة في "قمة إيطاليا افريقيا حول الطاقة تحت شعار ''خطة ماتي لأفريقيا''



وقد ، استعرض رئيس الجمهورية تشكيلة من الجيوش الثلاثة أدت له التحية، قبل ان يحي العلم على أنغام النشيد الوطني.





...



وكان في توديع رئيس الدولة أحمد الحشاني رئيس الحكومة و المعتمد الأول المكلف بتسيير ولاية تونس، و الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية تونس، وأعضاء الديوان الرئاسي.

