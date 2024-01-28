جندوبة: 3132 مخالفة اقتصادية وحجز كميات هامة من المواد المدعمة خلال سنة 2023

كشف التقرير السنوي المتعلق بحوصلة نتائج الاعمال الرقابية لسنة 2023 والصادر عن الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بجندوبة ان أعوان المراقبة الاقتصادية بذات الادارة حجزوا خلال السنة المنقضية كميات هامة من مشتقات الحبوب المدعّمة والسكّر والزيت والاعلاف والحليب واسمدة كيميائية وخضر وغلال وغيرها من المواد الأخرى المروجة في السوق المحلية.



ووفق ذات التقرير فقد ناهزت الكمية المحجوزة من مشتقات الحبوب المدعمة 92 طنا فيما فاقت كميّة الاعلاف المدعمة المحجوزة 27 طنا وأكثر من 69 قنطارا من الأسمدة الكيميائية وأكثر من 7 طن من السكر المدعم ونحو 7 الاف لتر زيت مدعم وأكثر من 20 ألف لتر حليب مدعم وما يزيد عن 63 ألف قارورة مياه معدنية ونحو 109 طن من الخضر والغلال و19800 علبة مصبّرات وطماطم و9500 علبة سجائر وأكثر من 60 ألف وحدة من كراس ومواد مدرسية.

وترتب على هذه المحجوزات وخلال السنة المنقضية 3132 مخالفة بعد اجراء 16599 عملية تفقد امّنها 936 فريق عمل، وفق ما أكدهن احمد التليلي، كاهية مدير بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بجندوبة لوكالة تونس افريقيا للأنباء "وات".



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