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السجل الوطني للمؤسسات وكنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية يوقعان اتفاقية شراكة

Publié le Dimanche 28 Janvier 2024 - 11:51 قراءة: 0 د, 22 ث
      
وقّع السجل الوطني للمؤسسات، مؤخرا، اتفاقية شراكة مع كفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية، "كونكت".

وتندرج الاتفاقية التي تم توقعها الجمعة الماضي في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص في اطار توحيد الجهود لدعم مبادئ الشفافية والمواطنة ومزيد ادماج المؤسسات ضمن المنظومة المعلوماتية للسجل الوطني للمؤسسات.

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وسيتم في هذا الإطار تنظيم دورات توعوية وتحسيسية في الجهات لصالح منظوري منظمة الأعراف "كونكت" مساهمة من كلا الطرفين في تحسين مناخ الأعمال و دفع عجلة الاستثمار.


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