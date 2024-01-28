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" مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي " لا استبعد أن يفوز منتخب إفريقي يوما ما بكأس العالم

Publié le Dimanche 28 Janvier 2024 - 11:31 قراءة: 0 د, 38 ث
      
قال مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، وليد الركراكي أن الفريق يسعى للمضي إلى أبعد مدى في بطولة الامم الافريقية ، على أمل الظفر بثاني لقب قاري للمغرب.

واكد في مقابلة بثتها قناة (سي - ان -ان الامريكية )، الأهمية التي يوليها المغرب لبطولة كأس الأمم الإفريقية. وقال "في مركز التكوين بمركب محمد السادس لكرة القدم توجد صورة للمنتخب الوطني المغربي الذي كان آخر من فاز بكأس إفريقيا عام 1976. كل يوم عندما يحضر اللاعبون إلى هنا، ينظرون إلى هذه الصورة التي تلهمهم".

...

وأشار الركراكي، الذي حصل على جائزة أفضل مدرب إفريقي، أن المغرب يجب أن يتأهل بشكل منتظم لكأس العالم، ولم يستبعد أن يفوز منتخب إفريقي، يوما ما، بكأس العالم.

وسيلاقي المنتخب المغربي في الدور ثمن النهائي للبطولة نظيره الجنوب إفريقي، يوم الثلاثاء المقبل.


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