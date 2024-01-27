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بطولة إسبانيا لكرة القدم.. ريال مدريد يستعيد الصدارة مؤقتا بفوزه على مضيفه لاس بالماس (2-1)

Publié le Samedi 27 Janvier 2024 - 23:12 قراءة: 0 د, 40 ث
      
استعاد ريال مدريد صدارة بطولة إسبانيا لكرة القدم مؤقتا، عقب فوزه، اليوم السبت، على مضيفه لاس بالماس (2-1)، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين.

وكان لاس بالماس البادئ بالتسجيل عبر خافيير مونيوس (د 53)، ورد "النادي الملكي" بهدفين للبرازيلي فينيسيوس جونيور (د 65) والبديل الفرنسي أوريليان تشواميني (د 84).

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وهذا الفوز هو الخامس على التوالي لريال مدريد والسابع عشر في البطولة هذا الموسم، فرفع رصيده إلى 54 نقطة في الصدارة مؤقتا بفارق نقطتين أمام المفاجأة جيرونا، الذي يحل ضيفا على سلتا فيغو، اليوم الأحد.

وجاء فوز "النادي الملكي" قبيل مواجهته لضيفيه أتلتيكو مدريد وجيرونا في الرابع والعاشر من فيفري المقبل، وقبلهما مباراته المؤجلة عن الجولة العشرين أمام جاره ومضيفه خيتافي، الخميس المقبل، قبل أن يحل ضيفا على لايبزيغ الألماني في 13 من الشهر ذاته، لحساب ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.


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