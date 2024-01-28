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تسجيل وقوع رجة أرضية ب 3.5 درجة على سلم ريشتر في القطار قفصة

Publié le Dimanche 28 Janvier 2024 - 00:56 قراءة: 0 د, 22 ث
      
سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي اليوم السبت 27 جانفي 2024 على الساعة 22 و14 دقيقة رجة أرضية بلغت قوتها 3.5 درجة على سلم ريشتر وحدد مركزها حسب التحاليل الأولية جنوب غرب مدينة القطار من ولاية قفصة وفق بلاغ صادر عن المعهد.
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