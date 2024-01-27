بطولة القسم الوطني /أ/ للكرة الطائرة - نتائج مباريات الجولة الثانية

في ما يلي نتائج مباريات الجولة الثانية من منافسات مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني /أ/ للكرة الطائرة التي اقيمت اليوم السبت :



السبت 27 جانفي 2024

مولودية بوسالم - الترجي الرياضي صفر-3



...



الاولمبي القليبي - سعيدية سيدي بوسعيد 3-1

النادي الصفاقسي - النجم الساحلي 3-صفر



الترتيب ن ل

الترجي الرياضي 6 2

النادي الصفاقسي 6 2

مولودية بوسالم 3 2

الأولمبي القليبي 3 2

سعيدية سيدي بوسعيد 0 2

النجم الساحلي 0 2