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بطولة القسم الوطني /أ/ للكرة الطائرة - نتائج مباريات الجولة الثانية

Publié le Samedi 27 Janvier 2024 - 20:30 قراءة: 0 د, 22 ث
      
في ما يلي نتائج مباريات الجولة الثانية من منافسات مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني /أ/ للكرة الطائرة التي اقيمت اليوم السبت :

السبت 27 جانفي 2024
مولودية بوسالم - الترجي الرياضي صفر-3
...

الاولمبي القليبي - سعيدية سيدي بوسعيد 3-1
النادي الصفاقسي - النجم الساحلي 3-صفر

الترتيب ن ل
الترجي الرياضي 6 2
النادي الصفاقسي 6 2
مولودية بوسالم 3 2
الأولمبي القليبي 3 2
سعيدية سيدي بوسعيد 0 2
النجم الساحلي 0 2


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