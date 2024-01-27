بطولة القسم الوطني /أ/ للكرة الطائرة - نتائج مباريات الجولة الثانية

في ما يلي نتائج مباريات الجولة الثانية من منافسات مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني /أ/ للكرة الطائرة التي اقيمت اليوم السبت :
السبت 27 جانفي 2024
مولودية بوسالم - الترجي الرياضي صفر-3
السبت 27 جانفي 2024
مولودية بوسالم - الترجي الرياضي صفر-3
الاولمبي القليبي - سعيدية سيدي بوسعيد 3-1
النادي الصفاقسي - النجم الساحلي 3-صفر
الترتيب ن ل
الترجي الرياضي 6 2
النادي الصفاقسي 6 2
مولودية بوسالم 3 2
الأولمبي القليبي 3 2
سعيدية سيدي بوسعيد 0 2
النجم الساحلي 0 2
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