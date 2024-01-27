قابس: المكتب التنفيذي للاتحاد للشغل ينتقد الفراغ الاداري الحاصل بالجهة

أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل في أعقاب اجتماع طارئ عقده، صباح اليوم السبت، لتدارس الوضع الجهوي على ضوء الفراغ الإداري المسجل بعديد المؤسسات والإدارات الجهوية وعلى رأسها الولاية بيانا طالب فيه سلطة الإشراف بتحمل المسؤولية والإسراع بتعيين مسؤولين جهويين أكفاء قادرين على الإضافة الفعلية، وعلى معالجة جميع الملفات العالقة بعيدا عن الارتجالية، ووفقا لمتطلبات المرحلة بما يجنب الجهة مزيدا من التوتر والإرباك.وأكد المكتب التنفيذي في بيانه استعداد الاتحاد الجهوي للشغل للدفاع عن استحقاقات الجهة بكل الأشكال النضالية المشروعة، مبيّنا أن ولاية قابس بما تمثله من ثقل اقتصادي واجتماعي تعاني من تراكم الملفات على المستوى البيئي والصحي والاقتصادي، وتفاقم نسبة البطالة، تنضاف إليها وضعية كارثية للبنية التحتية مما أدى إلى إرباك وشلل في جلّ المصالح الإدارية.يشار إلى أنه تمت في نهاية الأسبوع الفارط إقالة المعتمد الأول بولاية قابس بعد 4 أشهر من تعيينه لتسجل بذلك الجهة فراغا على مستوى مناصب الوالي والمعتمد الأول ومعتمد مركز الولاية.