وزير الصحة في اختتام ملتقى علمي حول تكنولوجيات الصحة يؤكد على تعزيز مشاريع رقمنة القطاع الصحي في تونس

أبرز وزير الصحة، على مرابط، اليوم السبت في اختتام الملتقى الأول العلمي حول تكنولوجيات الصحة بسوسة، أهمية تعزيز مشاريع رقمنة القطاع الصحي التونسي ومنها تملٌك التكنولوجيات واعتمادها في الطب والصناعات الصيدلانية كعماد أساسي لتطوير المنظومة الصحية التونسية.



ونوّه، في كلمته خلال الملتقى الذي امتد على يومين ببادرة من مركز الإعلامية بوزارة الصحة بالشراكة مع المصنع الصيني هواوي وشركائه، بجهد القائمين على هذا الملتقى الذي من شأنه أن يخلق فضاء لتبادل الخبرات بين مهنيّي الصحة وخبراء التكنولوجيات.

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ونوّه، في كلمته خلال الملتقى الذي امتد على يومين ببادرة من مركز الإعلامية بوزارة الصحة بالشراكة مع المصنع الصيني هواوي وشركائه، بجهد القائمين على هذا الملتقى الذي من شأنه أن يخلق فضاء لتبادل الخبرات بين مهنيّي الصحة وخبراء التكنولوجيات.

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وقد شارك في هذا الملتقى، الذي ينتظم بمناسبة الذكرى 60 للعلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية التونسية وجمهورية الصين الشعبية، المدير العام لمركز الإعلامية بوزارة الصحة والمدير الجهوي للصحة بسوسة واطارات من وزارة الصحة وخبراء في مجال التكنولوجيا ومهندسو وفنيو الإعلامية بالإدارة المركزية والادارات الجهوية والمؤسسات والهياكل الصحية.









