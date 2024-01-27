كاس امم افريقيا لكرة اليد - مصر تتوج باللقب وتتاهل الى اولمبياد باريس

توج المنتخب المصري لكرة اليد بكاس امم افريقيا بعد فوزه على نظيره الجزائري (29-21) اليوم السبت في الدور النهائي الذي اقيم بالقاهرة.وبهذا التتويج، التاسع في سجله، ضمن المنتخب المصري تاهله المباشر الى اولمبياد باريس 2024.وكان المنتخب التونسي انهى مشاركته في هذه الدورة في المركز الثالث عقب تغلبه في اللقاء الترتيبي على منتخب الراس الاخضر 35-28.