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كاس امم افريقيا لكرة اليد - مصر تتوج باللقب وتتاهل الى اولمبياد باريس

Publié le Samedi 27 Janvier 2024 - 19:59 قراءة: 0 د, 34 ث
      
توج المنتخب المصري لكرة اليد بكاس امم افريقيا بعد فوزه على نظيره الجزائري (29-21) اليوم السبت في الدور النهائي الذي اقيم بالقاهرة.
وبهذا التتويج، التاسع في سجله، ضمن المنتخب المصري تاهله المباشر الى اولمبياد باريس 2024.
وكان المنتخب التونسي انهى مشاركته في هذه الدورة في المركز الثالث عقب تغلبه في اللقاء الترتيبي على منتخب الراس الاخضر 35-28.
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ويذكر ان المنتخبين الجزائري والتونسي ضمنا المشاركة في الملحق التاهيلي للالعاب الاولمبية.
وضمنت منتخبات مصر والجزائر وتونس والراس الاخضر وغينيا تاهلها الى بطولة العالم 2025.


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