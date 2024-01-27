المنستير: افتتاح الدورة الثامنة لمهرجان الابداعات الطلابية "دورة مساندة الشعب الفلسطيني"

تحت شعار " نبدع.. نقاوم..نتحرر" عاشت مدينة المنستير مساء الجمعة بكليتي الصيدلة وطب الأسنان على وقع افتتاح الدورة الثامنة لمهرجان الإبداعات الطلابية الذي تنظمه جامعة المنستير إلى غاية 8 مارس 2024 وهي دورة لمساندة الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال.

وهذا الشعار الداعم للقضية الفلسطينية اختاره الطلبة عبر مسابقة انتظمت في الغرض حيث توجت في مسابقة أفضل معلقة بشرى عبيشو من كلية العلوم بالمنستير ومسابقة أفضل شعار للمهرجان رؤى بوزيان من كلية العلوم بالمنستير.

وواكب الطلبة عرضا موسيقيا لفرقة "المعبر" التونسية الفلسطينية ومقابلة رياضية لكرة القدم جمعت بين فريقين لطلبة من تونس ومن فلسطين تعبيرا عن متانة وعراقة علاقات الأخوة والتواصل بين التونسيين والفلسطينيين.





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وشمل حفل الافتتاح تنظيم معارض وورشات حيّة للطلبة من مؤسسات تعليم عالي بولايتي المنستير والمهدية راجعة بالنظر إلى جامعة المنستير. وقدم الطلبة نماذج متعددة من أنشطة الجمعيات الطلابية والنوادي بمؤسساتهم الجامعية كنوادي الروبوتيك والبرمجة والرسم وغيرها.

وتتواصل فعاليات هذا المهرجان على مستوى المؤسسات الجامعية في مختلف المسابقات المتعلقة بالشعر والمسرح والموسيقى والفنون الجميلة ثم بعد التصفيات يكون حفل الاختتام يوم 8 مارس في المهدية ويقع خلاله تتويج الفائزين في مختلف المسابقات.



وثمن والي المنستير منذر بن السيك علي شعار هذه الدورة الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وأهمية المقاومة بالإبداع، مشيرا إلى أن مهرجان الإبداعات الطلابية بدأ في تعميق هويته الإنسانية النضالية حيث تميز بتضامن كامل مع القضية الفلسطينية كقضية إنسانية وقضية حرية ومقاومة حسب تعبيره.

وأشار إلى أن الورشات التي تابعها مساء الجمعة كانت في علاقة بالاقتصاد اللامادي واقتصاد الذكاء وهي تعكس انفتاح الجامعة على محيطها. إذ يساهم الطلبة عبر الإبداع في توثيق العلاقة بين البحث العلمي والجامعة ومحيطها وهم بذلك يقومون بالتشيبك العالمي عبر جمعياتهم الطلابية.



ويأتي تنظيم هذا المهرجان للاحتفاء بمواهب الطلبة وإبداعاتهم باعتبار أنّ الطالب هو محور عمل جامعة المنستير حسب ما أوضحه الهادي بالحاج صالح رئيس جامعة المنستير، مثمنا مبادرة كاتب عام جامعة المنستير الأسبق عبد الرزاق حشانة في تأسيس هذا المهرجان الطلابي.

وتحرص جامعة المنستير على تنظيم هذه المهرجان إيمانا منها بأنّ الإبداع هو أساس أي انجاز له معنى، وأنّ الطالب هو أساس هذا الإبداع. كما يأتي تنظيم هذا المهرجان حرصا على أن تكون جامعة المنستير فضاء للعمل الإبداعي بمختلف أنواعه حسب ما أفاد وكالة تونس أفريقيا للأنباء كمال شرادة نائب رئيس جامعة المنستير والمشرف على المهرجان.

وكان حفل الافتتاح أقيم بمدرج المرحوم علي بن رحمة بكلية طب الأسنان وانطلق بتحية العلمين التونسي والفلسطيني على أنغام النشيدين الوطنيين. وتم خلاله تكريم ممثلي هيئة الاتحاد العام لطلبة فلسطين.

