تظاهرة التضامن تجري - 3000 متسابق في الموعد

وافاد مروان الشايب رئيس الجامعة التونسية للرياضة للجميع "وات" ان " التظاهرة الرياضية والتنشيطية التي ستعيش على وقعها منطقة حي التضامن غدا الاحد ستشهد تنظيم 4 سباقات مختلفة في العدو لمسافات 16 كلم و7 كلم و 3 كلم و600 متر حيث ستشمل السباقات مختلف شرائح المجمتع بتوفير مسافات للمحترفين واخرى للهواة وكذلك الاطفال كما سيكون لذوي الاحتياجات الخاصة نصيب في هذه التظاهرة من خلال سباق 600 متر".