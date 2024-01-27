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تظاهرة التضامن تجري - 3000 متسابق في الموعد

Publié le Samedi 27 Janvier 2024 - 16:57 قراءة: 1 د, 3 ث
      
تعيش منطقة حي التضامن غدا الاحد على وقع النسخة الثانية لتظاهرة رياضية تنشيطية توعوية تحت عنوان "التضامن تجري " وذلك من خلال برمجة 4 سباقات في العدو سيشارك فيها 3000 متسابق.

وافاد مروان الشايب رئيس الجامعة التونسية للرياضة للجميع "وات" ان " التظاهرة الرياضية والتنشيطية التي ستعيش على وقعها منطقة حي التضامن غدا الاحد ستشهد تنظيم 4 سباقات مختلفة في العدو لمسافات 16 كلم و7 كلم و 3 كلم و600 متر حيث ستشمل السباقات مختلف شرائح المجمتع بتوفير مسافات للمحترفين واخرى للهواة وكذلك الاطفال كما سيكون لذوي الاحتياجات الخاصة نصيب في هذه التظاهرة من خلال سباق 600 متر".

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واضاف الشايب ان "تظاهرة -التضامن تجري- ستعرف مشاركة 3000 متسابق من تونس والجزائر وليبيا والمغرب ويبقى الهدف منها نشر رياضة المواطنة و التشجيع على ممارسة الرياضة لكل الفئات السنية كما ستنتظم بالمناسبة ورشات تنشيطية في 15 اختصاصا رياضيا الغرض منها الترغيب في ممارسة الرياضة على نطاق واسع باعتبار الفوائد الجمة لممارسة الرياضة على المواطن والمجتمع.

ووجه رئيس الجامعة التونسية للرياضة للجميع الدعوة الى متساكني حي التضامن الى المشاركة المكثفة في تظاهرة "التضامن تجري " عبر مواكبة مختلف المسابقات وكذلك الحضور في القرية الرياضية التي سيقع فيها استعراض عديد الاختصاصات الرياضية في عديد الاماكن المخصصة لذلك ولاسيما في المنتزه البلدي بحي التضامن".


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