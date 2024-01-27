وزارة الصحة: الاتفاق على اعداد دليل اجرائي يسهل تطوير نشاط المؤسسات الناشئة في مجال الصحة

اتفق المشاركون في جلسة عمل، انتظمت امس الجمعة بوزارة الصحة، على اعداد دليل اجرائي يسهل تطوير نشاط المؤسسات الناشئة الناشطة في المجال الصحي.



وتدارس الحاضرون، خلال الجلسة التي نظمتها إدارة البحث الطبي بوزارة الصحة وخصصت للبحث عن سبل الإجراءات المتعلقة بالمؤسسات الناشئة في مجال الصحة بحضور ممثلين لعدد من الهياكل والوزارات المعنية، سبل تطوير المؤسسات الناشئة في قطاع الصحة، كما تم مناقشة الحلول الكفيلة بدعم هذه المؤسسات.





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ويأتي هذا الإجتماع، وفق بلاغ للوزارة، في وقت تراهن فيه تونس على دعم نشاط المؤسسات الناشئة والانخراط في مسار مهن الغد بمنظومة الصحة.

