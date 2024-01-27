كاس تونس لكرة القدم(الدور الثاني-اللرابطة2): نتائج مباريات الدفعة الاولى

في ما يلي نتائج الدفعة الاولى من مباريات الدور الثاني لمسابقة كاس تونس لكرة القدم الخاصة باندية الرابطة المحترفة الثانية التي دارت اليوم السبت :



السبت 27 جانفي 2024

ملعب خواجة المهدية



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مكارم المهدية - مستقبل قابس 1 - 2 (بعد تمديد الوقت)

ملعب حمام سوسة

امل حمام سوسة - سبورتينغ بن عروس 1 - 2 (بعد تمديد الوقت)

ملعب الرجيش البلدي

مستقبل الرجيش - الترجي الجرجيسي صفر - 1 (بعد تمديد الوقت)

ملعب العمران

شبيبة العمران - مستقبل وادي الليل 2 - صفر (بعد تمديد الوقت)

ملعب القلعة

القلعة الرياضية - جمعية اريانة 2 - 2 (5 - 4) ركلات الجزاء الترجيحية



الاحد 28 جانفي 2024

ملعب سيدي بوزيد

اولمبيك سيدي بوزيد - هلال مساكن طاهر تليش

ملعب صلاح الدين بن حميدة

اولمبيك مدنين - هلال الشابة فرجاني بن منا

ملعب حمام الانف

نادي حمام الانف - النجم الرادسي معز نبيبة

ملعب 2 مارس بصفاقس

محيط قرقنة - جندوبة الرياضية جاسر قيراط

ملعب قربة

النادي القربي - نادي جلمة ياسين هماني

