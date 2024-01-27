كاس تونس لكرة القدم(الدور الثاني-اللرابطة2): نتائج مباريات الدفعة الاولى

في ما يلي نتائج الدفعة الاولى من مباريات الدور الثاني لمسابقة كاس تونس لكرة القدم الخاصة باندية الرابطة المحترفة الثانية التي دارت اليوم السبت :
السبت 27 جانفي 2024
ملعب خواجة المهدية
السبت 27 جانفي 2024
ملعب خواجة المهدية
مكارم المهدية - مستقبل قابس 1 - 2 (بعد تمديد الوقت)
ملعب حمام سوسة
امل حمام سوسة - سبورتينغ بن عروس 1 - 2 (بعد تمديد الوقت)
ملعب الرجيش البلدي
مستقبل الرجيش - الترجي الجرجيسي صفر - 1 (بعد تمديد الوقت)
ملعب العمران
شبيبة العمران - مستقبل وادي الليل 2 - صفر (بعد تمديد الوقت)
ملعب القلعة
القلعة الرياضية - جمعية اريانة 2 - 2 (5 - 4) ركلات الجزاء الترجيحية
الاحد 28 جانفي 2024
ملعب سيدي بوزيد
اولمبيك سيدي بوزيد - هلال مساكن طاهر تليش
ملعب صلاح الدين بن حميدة
اولمبيك مدنين - هلال الشابة فرجاني بن منا
ملعب حمام الانف
نادي حمام الانف - النجم الرادسي معز نبيبة
ملعب 2 مارس بصفاقس
محيط قرقنة - جندوبة الرياضية جاسر قيراط
ملعب قربة
النادي القربي - نادي جلمة ياسين هماني
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