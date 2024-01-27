تعيين حسام حسن مدربا للفريق الأول مودرن فيوتشر المصري

أعلن نادي مودرن فيوتشر، عن تعيين حسام حسن مدربا ً للفريق، وإبراهيم حسن مديراً للكرة.

وقال النادي اليوم السبت "قرر مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر تعيين حسام حسن مدربا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي وشقيقه إبراهيم حسن مديراً للكرة.

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