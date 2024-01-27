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مدينة العلوم بتونس تنظم تظاهرة أيام الطهي العلمي يومي 9 و 10 فيفري القادم

Publié le Samedi 27 Janvier 2024 - 19:07 قراءة: 0 د, 44 ث
      
تنظمّ مدينة العلوم بتونس، يومي 9 و 10 فيفري 2024، تظاهرة أيام الطهي العلمي تحت شعار "لنأكل جيدا لنأكل صحي" من أجل التعريف بالموروث الغذائي التونسي والتحسيس بالتغذية السليمة، حسب ما أفاد به المكلف بالاعلام بالمدينة، حسان الطاهري.

وأضاف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن التظاهرة تهدف الى التعرف على الاكل الصحي وتذوقه والاستفادة من المحتوى العلمي الثري للمحاضرات والورشات فضلا عن كونها فرصة لتثمين الموروث الغذائي التونسي واتاحة الفرصة للزوار لاستكشاف تنوع الموروث الغذائي في مختلف الجهات التونسية وتحسيس الزوار باهمية التغذية الصحية والغنية بالالياف والفيتامينات وذلك من خلال ورشات تفاعلية.

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وتشمل التظاهرة تذوق منتوجات بيولوجية محلية كبالاضافة الى محاضرات وعروض لاشرطة وثائقية وورشات للاطفال وتلاميذ المعاهد وعروض طبخ بطرق استعراضية فضلا عن محاضرات عن العسل والخبز التقليدي والحمية الغذائية في حوض المتوسط ومحاضرة على النظام الغذائي الحالي والمنتجات الغذائية الصناعية وتقديم كتاب يتناول تاريخ المطبخ التونسي وورشات للاطفال وورشة حول التبذير والامن الغذائي.


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