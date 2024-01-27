بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة – المرحلة الثانية - روزنامة بقية المباريات

اعلنت الجامعة التونسية للكرة الطائرة اليوم السبت عن روزنامة مباريات بقية المرحلة الثانية لبطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة وذلك على النحو الاتي //

-الاربعاء 31 جانفي : الجولة الثالثة ذهابا

-السبت 10 فيفري : الجولة الرابعة ذهابا

-السبت 17 فيفري : الجولة الخامسة ذهابا



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-السبت 24 فيفري : الجولة الأولى إيابا

-السبت 2 مارس : الجولة الثانية إيابا

-السبت 9 مارس : الجولة الثالثة إيابا

-السبت 16 مارس : الجولة الرابعة إيابا

-السبت 23 مارس : الجولة الخامسة إيابا

-الاثنين 25 أو الثلاثاء 26 مارس: سحب روزنامة المرحلة الثالثة

والدور ثمن نهائي لكاس تونس لللأكابر