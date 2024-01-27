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بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة – المرحلة الثانية - روزنامة بقية المباريات

Publié le Samedi 27 Janvier 2024 - 13:30 قراءة: 0 د, 29 ث
      
اعلنت الجامعة التونسية للكرة الطائرة اليوم السبت عن روزنامة مباريات بقية المرحلة الثانية لبطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة وذلك على النحو الاتي //
-الاربعاء 31 جانفي : الجولة الثالثة ذهابا
-السبت 10 فيفري : الجولة الرابعة ذهابا
-السبت 17 فيفري : الجولة الخامسة ذهابا
...

-السبت 24 فيفري : الجولة الأولى إيابا
-السبت 2 مارس : الجولة الثانية إيابا
-السبت 9 مارس : الجولة الثالثة إيابا
-السبت 16 مارس : الجولة الرابعة إيابا
-السبت 23 مارس : الجولة الخامسة إيابا
-الاثنين 25 أو الثلاثاء 26 مارس: سحب روزنامة المرحلة الثالثة
والدور ثمن نهائي لكاس تونس لللأكابر


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