سبالينكا تحتفظ بلقب أستراليا للتنس بالفوز على تشينغ

فازت أرينا سبالينكا لاعبة روسيا البيضاء على منافستها الصينية تشينغ قينوين 6-3 و6-2 لتحتفظ بلقب فردي السيدات في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس اليوم السبت.

وبهذا أصبحت المصنفة الثانية سبالينكا أول لاعبة تحتفظ باللقب في ملاعب ملبورن بارك منذ مواطنتها فيكتوريا أزارينكا في 2013.





تابعونا على ڤوڤل للأخبار