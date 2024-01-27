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سبالينكا تحتفظ بلقب أستراليا للتنس بالفوز على تشينغ

Publié le Samedi 27 Janvier 2024 - 11:49 قراءة: 0 د, 13 ث
      
فازت أرينا سبالينكا لاعبة روسيا البيضاء على منافستها الصينية تشينغ قينوين 6-3 و6-2 لتحتفظ بلقب فردي السيدات في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس اليوم السبت.
وبهذا أصبحت المصنفة الثانية سبالينكا أول لاعبة تحتفظ باللقب في ملاعب ملبورن بارك منذ مواطنتها فيكتوريا أزارينكا في 2013.



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