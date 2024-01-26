جمعية قرى الاطفال "س و س": استهداف العائلات الفقيرة بمنطقتي العلا وحاسي الفريد للحد من الانقطاع المبكر عن الدراسة

قال المدير الوطني للجمعية التونسية لقرى "أس وأس"، ان الجمعية قامت خلال شهر جانفي 2024 بتركيز مكتبا لها بمنطقة العلا بولاية القيروان.



وواضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان الجمعية تتطلع من خلال هذا المكتب الى الاحاطة ب200 أسرة من العائلات الفقيرة بمنطقتي العلا وتوفير موارد الرزق للفائدتها والحفاظ عليها من التفكك.





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وبين ان المشروع، الذي سيتواصل على مدى 3 سنوات، يهدف اساسا الى الحد من الانقطاع المدرسي لدى ابناء هذه العائلات مضيفا ان الجمعية خصصت 700 الف دينار للمشروع في المنطقة.



وأضاف أن مشروعا مماثلا سينطلق خلال الثلاثي الاول من سنة 2024 في حاسي الفريد بولاية القصرين اذ تستعد الجمعية لتركيز مكتب لها في هذه المنطقة.



وبيّن، في ذات السياق، ان الجمعية تستهدف في سنة 2024 احتضان 5 آلاف طفل بميزانية تقدّر بـ21 الف دينار بعد ان كانت في حدود 12 مليون دينار في سنة 2023، لافتا الى ان هذا التطور يعود للدعم الذي قدمه المواطنون والذي شهد ارتفاعا خلال هذه السنة.



