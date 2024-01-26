يفتتح، غدا السبت، بفضاء مكتبة "culturel" بقمرت معرضا فنيا "أفوريك" ستخصص جميع عائداته المالية الى الجمعية التونسية لقرى الاطفال "س و س"، حسب ما أفاد به المدير الوطني للجمعية، أشرف السعيدي.



وأضاف السعيدي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن عائدات المعرض ستخصص للاطفال من فاقدي السند، لافتا الى ان هذه التظاهرة الفنية جاءت بالتعاون بين الجمعية

والمكتبة و100 فنان تشكيلي من اجل تقديم عمل فني في شكل بيضة باستخدام جميع المحامل الفنية.



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وبيّن أن القيمة المالية للاعمال الفنية تقدّر بـ200 ألف دينار وسيتم تأمين عائدات المعرض في صندوق نفقات الجمعية من اجل التعهد بالاطفال من فاقدي السند.



ويتواصل المعرض إلى غاية يوم 11 فيفري بشكل يومي من الساعة التاسعة صباحا إلى السابعة و النصف مساء بفضاء المكتبة.



ولفت الى أن قرى الاطفال "س و س" تضم 2500 طفل وشاب يسهر على خدمتهم 207 من الاطارات الادارية والمربين والعملة.

