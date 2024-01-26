كاس تونس : تعيين حكام مباريات الدور الثاني

في ما يلي تعيينات حكام مباريات الدور الثاني لمسابقة كاس تونس لكرة القدم الخاصة باندية الرابطة المحترفة الثانية التي ستدور يومي السبت 27 والاحد 28 جانفي الجاري بداية من الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر :



السبت 27 جانفي 2024

ملعب خواجة المهدية



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مكارم المهدية - مستقبل قابس يوسف بن يحى

ملعب حمام سوسة

امل حمام سوسة - سبورتينغ بن عروس منتصر عمار

ملعب الرجيش البلدي

مستقبل الرجيش - الترجي الجرجيسي محمد علي بالليلي

ملعب العمران

شبيبة العمران - مستقبل وادي الليل شاذلي الشرفي

ملعب القلعة

القلعة الرياضية - جمعية اريانة انور العكروتي



الاحد 28 جانفي 2024

ملعب سيدي بوزيد

اولمبيك سيدي بوزيد - هلال مساكن طاهر تليش

ملعب صلاح الدين بن حميدة

اولمبيك مدنين - هلال الشابة فرجاني بن منا

ملعب حمام الانف

نادي حمام الانف - النجم الرادسي معز نبيبة

ملعب 2 مارس بصفاقس

محيط قرقنة - جندوبة الرياضية جاسر قيراط

ملعب قربة

النادي القربي - نادي جلمة ياسين هماني





