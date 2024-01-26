بورصة تونس تختتم المعاملات الأسبوعية على منحى سلبي

اختتمت بورصة تونس معاملات الأسبوع الممتد من 22 إلى 26 جانفي 2024، على منحى سلبي ليتقلص مؤشرها المرجعي "توننداكس" بنسبة 11ر0 بالمائة عند مستوى 5ر8422 نقطة، وسط حجم تبادل جملي بقيمة 4ر3 مليون دينار (م د)، وفق تحليل الوسيط بالبورصة "التونسية للأوراق المالية".



وتصدّر سهم شركة المغرب الدولي للإشهار، قائمة الإرتفاعات، بنسبة 7ر7 بالمائة بسعر 140ر0 د، تلاه سهم "التجاري للإيجار المالي" الذي تطور بنسبة 9ر1 بالمائة (770ر16 د) وسط تبادل بقيمة 17 ألف دينار.





...



وتكبّد، في المقابل، سهم بطاريات "الأسد" ليتقلص بنسبة 3ر4 بالمائة (670ر0 د) يليه سهم شركة الاستثمار والتنمية الصناعية والسياحية الذي انخفض بنسبة 7ر3 بالمائة (550ر8 د).



واستأثر سهم بنك تونس العربي الدولي بنصيب الأسد من حجم التبادل بقيمة 4ر1 م د، في حين تراجع سعره بنسبة 4ر0 بالمائة (490ر90 د).