الاستثمارات الموجهة الى قطاع الخدمات في تونس تقلصت لكامل 2023 بنسبة 4ر27 بالمائة

تراجعت قيمة الاستثمارات الموجهة الى قطاع الخدمات سنة 2023، وعلى اساس سنوي، بنسبة 4ر27 بالمائة لتصل الى 7ر759 مليون دينار في ظل تقلص عدد المشاريع بنسبة 7ر11 بالمائة ومواطن الشغل بنسبة 8ر12 بالمائة.



وصدرت البيانات المتعلقة بأداء قطاع الخدمات، خلال سنة 2023، ضمن نشرية الظرف الصناعي ديسمبر 2023، التي تصدرها وكالة النهوض بالصناعات والتجديد والتي تضمنت بيانات حول أداء قطاعي الصناعة والخدمات.





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واشارت الوكالة الى ان قيمة التمويلات التي وجهت لقطاع الخدمات لسنة 2022، قاربت 1046 مليون دينار، مما تضمن زيادة تقارب 290 مليون دينار مقارنة بالوضع المسجل سنة 2023 .



وافضت الاستثمارات الموجهة الى قطاع الخدمات سنة 2023، الى احداث قرابة 26 الف و 300 وظيفة مقابل 30 الف و200 وظيفة خلال سنة 2022.



وقارب عدد المشاريع المصرح بها في قطاع الخدمات سنة 2023، زهاء 8175 مشروعا مقابل 9254 مشروعا تم التصريح بها خلال سنة 2022 مما يشكل فارقا بأكثر من الف مشروع.



ووجه المستثمرون في قطاع الخدمات ، العام الماضي قرابة 694 مليون دينار لمشاريع تهم السوق المحلية ساهمت في توفير قرابة 20 الف و 600 وظيفة في حين خصصوا 3ر65 مليون دينار تغطي 1530 مشروعا موجها للتصدير كليا اتاح توفير قرابة 5 آلاف و 744 موطن شغل.



واستفادت ولاية تونس من قرابة 200 مليون دينار على شكل مشاريع خدماتية تليها ولاية اريانة بنحو 77 مليون دينار وولاية صفاقس التي استقطبت قرابة 7ر65 مليون دينار في حين استفادت ولاية توزر من نحو 8ر1 مليون دينار فقط.



