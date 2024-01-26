وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الليبي الجديد لدى تونس

التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، اليوم الجمعة بمقر الوزارة، مصطفى قدارة السفير الجديد لدولة ليبيا لدى تونس، الذي سلمه نسخة من أوراق اعتماده.



ومثّل اللقاء، وفق بلاغ أصدرته وزارة الخارجية، مناسبة لتأكيد عمق ومتانة الروابط الأخوية التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، والتأكيد على ضرورة مزيد تعزيز علاقات التعاون الثنائي، وأهمية التعجيل بتذليل كل الصعوبات التي تواجهها من أجل الإعداد الجيد لاستحقاقات التعاون الكبرى المقبلة.





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