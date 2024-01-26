جندوبة :خبراء ومختصون يناقشون حاجة تونس الى الانصهار في الاقتصاد الأخضر وتامين مستقبل اجيالها من خلال الاستثمار في الطاقة والماء

ناقش خبراء ومختصون في الاقتصاد الأخضر والمناخ والطاقات المتجددة اليوم الجمعة مستجدات الوضع المناخي وتأثير متغيراته على مستقبل التنمية الشاملة بتونس والحاجة الى استخدام التقنيات الحديثة وما يستوجبه الوضع الحالي من حلول لمواجهة تأثيراته السلبية وتامين مستقبل الأجيال القادمة وحاجتها الى بيئة سليمة تتوفر فيها العناصر الأساسية الهامة ولاسيما الطاقة والماء.



واعتبر عثمان حيدر رئيس الجمعية التونسية للنهوض بالثقافة المالية التي تولت تنظيم الملتقى الذي انتظم اليوم بمقر كلية العلوم القانونية والاقتصاد والتصرف بجندوبة بحضور عدد من الفاعلين والطلبة والباحثين ان انعكاسات التغيرات المناخية بات واقعا ظاهرا ومقلقا ومخيفا ما لم يسعى الفاعلون الاقتصاديون والاجتماعيون والسياسيون الى معالجته والتوقّي من مخاطره المهدد للطبيعة ولحياة الناس.

ولاحظ ان التوجه نحو مشاريع استثمارية في الاقتصاد الأخضر بدعم من الممولين الذين واكب عدد من ممثليهم الملتقى على غرار مشروع تحلية مياه بئر مالحة بإحدى الضيعات الخاصة بمعتمدية جرجيس إضافة الى حسن استغلال الطاقات المتجددة والاستثمار فيها وكذلك الشأن بالنسبة لمياه البحر التي تعد من بين السبل الهامة التي يمكن ان تقلب المعادلة وتحدّ من نزيف التصحّر والتلوث وشح المياه ونقصها .



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من جهة أخرى ابرز الاكاديمي والخبير الدولي احمد فريعة أهمية الطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر وما تستوجبه مستجدّات المرحلة من مخططات واستراتيجيات قادرة على مواجهة تأثير التغيرات المناخية ودور الطاقات المتجددة في ذلك.

ويرى فريعة ان انصهار تونس في الاقتصاد الأخضر بات ضرورة ملحة للغاية مستندا في ذلك الى تراجع معدل استهلاك الماء للمواطن التونسي في السنة ( 517 متر مكعب ) بما يجعله ضمن دائرة الشحّ المائي والمتجه بدوره نحو الفقر المائي داعيا الى توظيف ما توفره الطاقة البديلة في مواجهة هذه الظاهرة سيما في ظل وفرة اكثر من 300 يوم اشعاع شمسي في السنة ببلادنا.

ولفت الى ان السياسة الفلاحية في تونس في حاجة الى تعديلات، من ذلك وان انتاج 1 كلغ من الذّرة يتطلب 232 لترا من الماء وان انتاج 1 كلغ من القمح يتطلب اكثر من 560 لترا كما ان انتاج 1 كلغ من اللحوم الحمراء يتطلب 1950 لترا من الماء وان انتاج لتر من الحليب ايضا يستوجب نحو 700 لتر من الماء، وان هذه الأرقام تطرح وبإلحاح مراجعة سياسية التصدير والتوريد والإنتاج على ان تكون الطاقات البديلة بمختلف اشكالها ( بيوغازية ،ريحية ، مياه سخنة... طاقة شمسية ) في كامل انحاء البلاد هي الملاذ للحدّ من مخاطر التغيرات المناخية الحاصلة والتي تتجه نحو التوسع.

واكد فريعة في ذات الوقت ان تونس بإمكانها ان تتحول الى دولة مصدّرة لمحطات تحلية مياه البحر من خلال طاقات وابتكارات أبنائها الذين نجحوا في جرجيس في احداث محطة انقذت ضيعة مستثمر فلاحي وساهمت في توسيع استثماراته.