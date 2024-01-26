ميدفيديف يهزم زفيريف ليضرب موعدا مع سينر بنهائي أستراليا المفتوحة

قلب دانييل ميدفيديف تأخره بمجموعتين ليهزم ألكسندر زفيريف 5-7 و3-6 و7-6 و7-6 و6-3 في مباراة مثيرة اليوم الجمعة ليتأهل لنهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس ساعيا للقبه الثاني في البطولات الأربع الكبرى.



وبعد خسارته نهائي أستراليا المفتوحة عامي 2021 و2022 أمام نوفاك ديوكوفيتش ورافائيل نادال على التوالي، يأمل اللاعب الروسي الفائز ببطولة أمريكا المفتوحة أن يحقق اللقب في المحاولة الثالثة عندما يلتقي بالإيطالي يانيك سينر في النهائي المقرر بعد غد الأحد.

وتمركز ميدفيديف خلف الخط الخلفي بمسافة كبيرة ليتمكن من التعامل مع إرسالات زفيريف القوية وإطالة التبادلات، لكنه ارتكب سلسلة من الأخطاء المزدوجة على الإرسال مبكرا ليتأخر في النتيجة. وبعد خسارة شوط إرساله مرتين، قاتل اللاعب الروسي بشراسة ليتعادل 5-5.



...



وتقدم زفيريف مجددا ورفع ذراعيه عاليا وسط تحية حارة احتفالا بعدما حسم المجموعة الأولى بضربة خلفية رائعة بعد أن حسم النقطة السابقة التي دامت 51 تبادلا.

وتقدم اللاعب البالغ عمره 26 عاما إلى الشبكة بصورة أكبر وكسر إرسال منافسه ليتقدم 3-2 في المجموعة الثانية ليمضي قدما لحسمها، لكن ميدفيديف لم يستسلم ودفع بالمجموعة الثالثة لشوط فاصل قلص من خلاله الفارق.

وواصل ميدفيديف تقديم أداء قوي في المجموعة الرابعة التي جاءت محتدمة ورغم ارتكابه خطأ مزدوجا على الإرسال في الشوط الفاصل، فإنه فاز به ليعادل النتيجة قبل أن يكسر إرسال منافسه في الشوط الخامس بالمجموعة الأخيرة ليحسم المواجهة.