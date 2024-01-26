توزر تتصدر ولايات الجمهورية في عدد المشاريع الممولة ضمن الدفعة الخامسة من برنامج "رائدات" بـ 41 مشروعا

تصدرت ولاية توزر ولايات الجمهورية في عدد المشاريع الممولة ضمن الدفعة الخامسة من برنامج "رائدات" المنفذ عن طريق وزارة شؤون المرأة والاسرة والطفولة وكبار السن، حيث تم يوم 24 جانفي الجاري تسليم هذه الدفعة الأخيرة من المشاريع في مختلف الجهات وبلغ عددها على مستوى ولاية توزر 41 مشروعا صغيرا في عدة مجالات، وفق ما ذكرته وفاء معمر المكلفة ببرنامج "رائدات" بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والاسرة والطفولة.



وبينت معمر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا، أن الـ41 مشروعا التي وقعت الموافقة عليها هي من جملة 338 اشعارا ومن ضمن المشاريع متناهية الصغر في مجالات المهن الصغرى والصناعات التقليدية.





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وأضافت أن عدد المشاريع الواردة على المنصة الالكترونية لبرنامج "رائدات" بلغ بولاية توزر منذ انطلاقه 428 فكرة مشروع تم قبول 148 مشروعا منها و24 في قائمة الانتظار، والباقي بصدد المعالجة حسب الإجراءات المعمول بها من طرف البنك التونسي للتضامن شريك الوزارة في تنفيذ البرنامج.

وتبلغ قيمة المشاريع الممولة حتى الآن بين 4 آلاف دينار و35 ألف دينار في مجالات المهن الصغرى والخدمات والصناعات التقليدية.