كلوب مدرب ليفربول يعلن الرحيل في نهاية الموسم

أعلن نادي ليفربول المنافس في البطولة الإنقليزية الممتازة لكرة القدم اليوم الجمعة أن مدربه الألماني يورغن كلوب قرر الرحيل عن النادي في نهاية الموسم الحالي.

وقال كلوب عبر موقع النادي الإنقليزي على الانترنت "الأمر هو أنني، كيف سأقولها، طاقتي تتراجع."

وأضاف المدرب المخضرم قوله "ليست لدي مشكلة الآن. بالتأكيد كنت أعرف منذ مدة طويلة أنني سأضطر لإعلان ذلك في مرحلة ما. لكني على ما يرام تماما الآن. وأعرف أنني لن أتمكن من الاستمرار في أداء الهمة إلى ما لا نهاية."

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