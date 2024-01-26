Babnet

كلوب مدرب ليفربول يعلن الرحيل في نهاية الموسم

Publié le Vendredi 26 Janvier 2024 - 13:39 قراءة: 0 د, 24 ث
      
أعلن نادي ليفربول المنافس في البطولة الإنقليزية الممتازة لكرة القدم اليوم الجمعة أن مدربه الألماني يورغن كلوب قرر الرحيل عن النادي في نهاية الموسم الحالي.
وقال كلوب عبر موقع النادي الإنقليزي على الانترنت "الأمر هو أنني، كيف سأقولها، طاقتي تتراجع."
وأضاف المدرب المخضرم قوله "ليست لدي مشكلة الآن. بالتأكيد كنت أعرف منذ مدة طويلة أنني سأضطر لإعلان ذلك في مرحلة ما. لكني على ما يرام تماما الآن. وأعرف أنني لن أتمكن من الاستمرار في أداء الهمة إلى ما لا نهاية."


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 281073


babnet
Can_2024
 CAN_2024  Next match sat 27 jan

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 13:49 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 13:49 Tunis
All Radio in One    
*.*.*