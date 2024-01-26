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فك التعاقد بين المدرب جمال بلماضي والجامعة الجزائرية لكرة القدم .

Publié le Vendredi 26 Janvier 2024 - 11:01 قراءة: 0 د, 21 ث
      
نشرت الجامعة الجزائرية لكرة القدم " نص تغريدتين " لرئيسها وليد صادي قال فيهما بالخصوص "انه اجتمع مع المدرب جمال بلماضي وتوصل الطرفان الى اتفاق ودي بحل الارتباط وفك التعاقد بين المدرب والجامعة الجزائرية لكرة القدم . واضاف "انها ستكون بداية تغيير جذري وثورة حقيقية على مستوى المنتخب الوطني الجزائري"

وكان المنتخب الجزائري الذي يدربه جمال بلماضي خرج من الدور الاول لنهائيات كاس امم افريقيا 2024 بكوت ديفوار


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