تظاهرة مختبر المسرح يومي 27 و28 جانفي بباجة

ينظم مركز الفنون الدرامية والركحية بباجة يومي 27 و28 جانفي 2024 تظاهرة مختبر المسرح وذلك تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية وبالشراكة مع المركب الثقافي بباجة ومع دار الشباب تيبار والمعهد الإعدادي ابن سينا بعمدون.



ويتضمن برنامج هذه التظاهرة التي تقام بالمركب الثقافي بباجة، تقديم عدد من الأعمال المسرحية وهي نتاج الورشات التكوينية التي أقيمت تحت إشراف مختصين في المسرح وتتمحور حول قضايا متنوعة منها "الممثل الصانع " و"خيال الظل " والممثل من الشخص إلى الشخصية .

وتختتم فعاليات المختبر بحلقة نقاش وتوزيع الشهائد على المشاركين.



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