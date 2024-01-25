جندوبة: وفاة الفائز بعضوية المجلس المحلي بمعتمدية بوسالم نبيل السمراني

توفي مساء اليوم الخميس، الفائز بعضوية المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية بوسالم عن دائرة بوسالم الجنوبية نبيل السمراني عن سنّ لم تتعدّ 40 سنة وفق معاينة صحفي الوكالة بجندوبة وتقديمه العزاء لعائلة الفقيد .



وكان السمراني قد حسم نتيجة الفوز خلال الدور الأول الذي انتظم في 24 ديسمبر 2023 والتي تنافس فيها مع مترشح اخر وذلك بحصوله على 340 صوتا (78،52 بالمائة) من مجموع الأصوات المصرح بها مقابل 93 صوتا (21،48 بالمائة) للمترشح الثاني حسن البحري.





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ووفق رئيسة الهيئة الفرعية للانتخابات صباح المشرقي، وفي ردّ على سؤال صحفي وكالة تونس افريقيا للانباء، يتعلق بوضعية المترشح المنافس للمتوفي وما إذا كان الأمر يستوجب انتخابات جزئية ، فان الهيئة الفرعية تلقت اعلاما بوفاة الفائز بعضوية المجلس المحلي بمعتمدية بوسالم نبيل السمراني وأن مسالة الحسم في وضعية دائرة بوسالم الجنوبية قيد الدرس، مرجحة أن عضوية المنافس حسن البحري للمجلس المحلي ببوسالم تصبح آلية وأن الأمر لا يستوجب إجراء انتخابات جزيئة.