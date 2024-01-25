القيروان :قريبا اطلاق "طريق السينما"  لدعم السياحة المستدامة  والترويج لمدينة القيروان

سيتم قريبا إطلاق "طريق السينما" بالمدينة العتيقة بالقيروان للترويج له ودعم السياحة المستدامة والترويج وذلك في إطار برنامج "تونس وجهتنا" بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ووزارة السياحة، وفق ما افاد به المندوب الجهوي للسياحة بالقيروان مراد العلويني.



وأضاف في تصريح ل"وات" خلال ملتقى للتعريف بهذه المشروع بأن هذه المبادرة تندرج في إطار استراتيجية وزارة السياحة في افق سنة 2035 التي تهدف إلى تنويع العروض السياحية بتونس.





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وبين ان "طريق السينما" يتمثل بالاساس في تقديم عرض سياحي جديد يمتد من تونس إلى تطاوين ويتمثل في اعتماد المنتوج السينمائي للتعريف بالجهة ومخزونها عبر استقطاب السياح لاكتشاف مواقع تصوير تونسية مثلت قبلة منتجين سينمائيين عالمين، قاموا بتصوير أشرطة سينمائية ذاع صيتها عالميا على غرار انديانا جونز" و"حرب النجوم" و"المريض الانقليزي" وغيرها.

واكد انه سيتم احداث 4 طرق سينمائية من بينها طريق السينما بالقيروان مضيفا انه تم تحديد 9 مواقع بالمدينة العتيقة بالقيروان شهدت تصوير مشاهد من الشريط السينمائي "انديانا جونز" سنة 1980 بالقيروان منها معلم بروطة ومحيط جامع عقبة بن نافع وحومة علي باي وحومة "الجرابة" ومقهى "حسنات" بالمدينة العتيقة وغيرها

ولفت الى ان هذه المبادرة تهدف كذلك إلى خلق مواطن شغل للحرفيين والتعريف بالصناعات التقليدية والموروث الحضاري للجهة واستفطاب عدد هام من وكلاء الاسفار والادلاء السياحيين وتعزيز عدد الليالي المقضاة في مدينة القيروان

ومن جانبه بين رئيس مشروع طريق السينما في تونس "سيني تريب" عبد الرحمان عامر في تصريح لمكتب "وات" بالقيروان ان طريق السينما تعد مبادرة تجوب ولايات الجمهورية لتثمين مواقع سياحية تم استغلالها في تصوير أعمال سينمائية ذات صيت عالمي

واوضح ان هذه المبادرة التي انطلقت منذ 4 سنوات وصلت الان إلى مرحلتها النهائية واصبح مسارها جاهزا وهو ينطلق من قرطاج ويمتد إلى غاية قصر حدادة بولاية تطاوين ويشمل المسرح الروماني بقرطاج ورباط المنستير ومدينة القيروان وعنق الجمل وسيدي بوهلال وشط الجريد ونزل سيدي إدريس وقرية زراوة وقصر مدنين وقصر حدادة وقصر أولاد سلطان ومسجد المغار وغيرها من المواقع والمعالم السياحية.