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وصول كمية من التجهيزات والمعدات والمكاتب إلى كل من المحكمة الابتدائية بسليانة وبمدنين

Publié le Jeudi 25 Janvier 2024 - 19:43 قراءة: 0 د, 32 ث
      
في إطار تنفيذ برنامج الدعم والتدخل لتحسين ظروف العمل للإطار القضائي والإداري بعدد من المحاكم الذي أذنت به وزيرة العدل، وصلت عصر اليوم كمية من التجهيزات والأثاث والمكاتب إلى مقر المحكمة الابتدائية بمدنين وذلك بعد أن تمّ منذ أسبوع ( الخميس 18 جانفي 2024 )، إيصال الدفعة الأولى من المعدات والتجهيزات إلى المحكمة الابتدائية بسليانة، بغاية توفير المزيد من الإمكانيات المادية و اللوجستية التي من شأنها أن تساهم في تحسين ظروف العمل والارتقاء بالخدمات القضائية والعدلية المقدمة للمتقاضين بكلا الجهتين.
وتبعا للاجتماع الذي أشرفت عليه الوزيرة يوم 22 جانفي 2024، فإنّه من المقرّر مزيد تعزيز ما هو موجود من معدات وتجهيزات بعديد محاكم الجهات الداخلية الأخرى.


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