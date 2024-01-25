المنتخب القطري يتوج بلقب البطولة الآسيوية لكرة اليد للمرة السادسة تواليا

توج المنتخب القطري لكرة اليد بلقب البطولة الآسيوية الحادية والعشرين للرجال وذلك بعد فوزه على المنتخب الياباني بنتيجة 30-24 اليوم الخميس في المباراة النهائية التي أقيمت في البحرين والمؤهلة إلى بطولة العالم في كرواتيا والدنمارك والنرويج العام المقبل.



وبذلك حافظ المنتخب القطري على اللقب للمرة السادسة على التوالي بعد ان توج به في النسخ الخمس الماضية أعوام 2014 و2016 و2018 و2020 و2022، وحرم المنتخب الياباني من الفوز باللقب الغائب عنه منذ عام 1979.





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يشار إلى أن المنتخب الكوري الجنوبي ينفرد بالرقم القياسي في السجل الذهبي للبطولة الآسيوية للرجال لكرة اليد حيث حصل على اللقب تسع مرات يليه المنتخب القطري بستة ألقاب ثم المنتخب الكويتي بأربعة ألقاب والمنتخب الياباني بلقبين.