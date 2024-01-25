انطلاق أشغال تهيئة وصيانة المركز المندمج للشّباب والطّفولة بالمنستير باعتمادات ماليّة تناهز 550 ألف دينار

اعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّنّ، اليوم الخميس، عن انطلاق أشغال تهيئة وصيانة المركز المندمج للشّباب والطّفولة بالمنستير يوم 19 جانفي الجاري.



وذكرت الوزارة في بلاغ لها، أن مدّة الإنجاز ستتواصل على مدى 180 يوما (6 اشهر)، مشيرة الى أن اعتمادات ماليّة تناهز 550 ألف دينار قد تم تخصيصها لإنجاز هذا المشروع وفق مواصفات عصريّة تستجيب لشروط الجودة والسّلامة.





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وتتمثّل أشغال التّهيئة المقرّرة أساسا في تهيئة وصيانة وحدتي الحياة للإناث والوحدات الصّحيّة وقنوات الصّرف الصّحّي وترمي إلى تحسين ظروف إقامة الأطفال مكفولي الدّولة بهذه المؤسّسة ومزيد تجويد الخدمات الرّعائيّة المسداة لفائدتهم.





