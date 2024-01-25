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مستقبل المرسى يتعاقد مع فاروق الميموني

Publié le Jeudi 25 Janvier 2024 - 16:10 قراءة: 0 د, 22 ث
      
اعلن مستقبل المرسى اليوم الخميس عن تعاقده مع اللاعب السابق للترجي الرياضي فاروق الميموني لمد ة عام ونصف العام.
ويشغل الميموني، البالغ من العمر 23 سنة، خطة لاعب رواق.


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ويجري فريق الصفصاف تربصا مغلقا بمدينة سوسة يتواصل الى غاية يوم 28 جانفي الحالي استعدادا لمرحلة تفادي النزول لبطولة الربطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستنطلق يوم 6 فيفري القادم.
وسيستهل ابناء المدرب شاكر مفتاح هذه المرحلة بالتباري مع اتحاد تطاوين بملعب نجيب الخطاب بتطاوين.


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