بطولة القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة : برنامج مباريات الجولة الثانية

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثانية لمرحلتي التتويج و تفادي النزول لبطولة القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة المقررة يوم السبت القادم:
مرحلة اللعب من اجل التتويج
قاعة بوسالم س 16
مرحلة اللعب من اجل التتويج
قاعة بوسالم س 16
مولدية بوسالم/ الترجي الرياضي
قاعة عيسى بن نصر –قليبية س 18
الاولمبي القليبي / س.سيدي بوسعيد
قاعة البجاوي –صفاقس س 16
النادي الصفاقسي/النجم الساحلي
مرحلة تفادي النزول
قاعة جلال غراب –المرسى س18
مستقبل المرسى/ جمعية اتصالات صفاقس
قاعة برج السدرية س 16
نادي حمام الأنف /فتح حمام الغزاز
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