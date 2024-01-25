Babnet

بطولة القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة : برنامج مباريات الجولة الثانية

Publié le Jeudi 25 Janvier 2024 - 15:38 قراءة: 0 د, 24 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثانية لمرحلتي التتويج و تفادي النزول لبطولة القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة المقررة يوم السبت القادم:

مرحلة اللعب من اجل التتويج
قاعة بوسالم س 16
...

مولدية بوسالم/ الترجي الرياضي
قاعة عيسى بن نصر –قليبية س 18
الاولمبي القليبي / س.سيدي بوسعيد
قاعة البجاوي –صفاقس س 16
النادي الصفاقسي/النجم الساحلي

مرحلة تفادي النزول
قاعة جلال غراب –المرسى س18
مستقبل المرسى/ جمعية اتصالات صفاقس
قاعة برج السدرية س 16
نادي حمام الأنف /فتح حمام الغزاز


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 281024


babnet
Can_2024
 CAN_2024  Next match sat 27 jan

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 16:49 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 16:49 Tunis
All Radio in One    
*.*.*