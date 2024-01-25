بطولة القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة : برنامج مباريات الجولة الثانية

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثانية لمرحلتي التتويج و تفادي النزول لبطولة القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة المقررة يوم السبت القادم:



مرحلة اللعب من اجل التتويج

قاعة بوسالم س 16



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مولدية بوسالم/ الترجي الرياضي

قاعة عيسى بن نصر –قليبية س 18

الاولمبي القليبي / س.سيدي بوسعيد

قاعة البجاوي –صفاقس س 16

النادي الصفاقسي/النجم الساحلي



مرحلة تفادي النزول

قاعة جلال غراب –المرسى س18

مستقبل المرسى/ جمعية اتصالات صفاقس

قاعة برج السدرية س 16

نادي حمام الأنف /فتح حمام الغزاز