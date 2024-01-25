الصينية تشينغ تتأهل لأول نهائي في البطولات الكبرى في ملبورن

أنهت الصينية تشينغ قينوين المسيرة المذهلة لديانا ياستريمسكا في بطولة أستراليا المفتوحة‭ ‬للتنس عندما تغلبت عليها 6-4 و6-4 في قبل النهائي اليوم الخميس لتتأهل ولأول مرة إلى الدور النهائي في البطولات الأربع الكبرى حيث ستواجه لاعبة روسيا البيضاء أرينا سبالينكا حاملة اللقب.



وكانت النقاط قصيرة وحادة في أغلب فترات المباراة وكان الإيقاع متشابها في المجموعتين، إذ تبادلت اللاعبتان كسر الإرسال مبكرا ثم كسرت تشينغ إرسال منافستها مجددا في الشوط السابع في المرتين لتحقق الفوز.





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وفي المجموعة الأولى، تمكنت تشينغ من مواصلة الضغط على ياستريمسكا ووجهت ضربات حاسمة على جانبي الملعب بينما عانت الأوكرانية ياستريمسكا (23 عاما) من ألام في البطن.

وبعد تلقي العلاج خارج الملعب، عادت ياستريمسكا لمواصلة المباراة أمام تشينغ التي حافظت على إرسالها في الشوط التالي.



ومددت ياستريمسكا المنافسة في المجموعة عبر الفوز في الشوط التالي بضربة ساقطة ذكية لكنها ارتكبت أخطاء بعدها لتهدي تشينغ الفوز بالمجموعة الأولى.

وقدمت تشينغ بداية أفضل في المجموعة الثانية وأحكمت قبضتها على شوط إرسالها الأول ثم نجحت في كسر إرسال منافستها مبكرا بعد سلسلة من الأخطاء من جانب ياستريمسكا، لكن اللاعبة الأوكرانية ردت بكسر إرسال تشينغ أيضا.

وكررت تشينغ كسر إرسال منافستها مجددا في الشوط السابع وساعدها في ذلك خطأ مزدوج من قبل ياستريمسكا.

وصمدت ياستريمسكا في الشوط التالي، ثم نفذت تشينغ ضربة ساحقة من على الشبكة وحسمت المباراة لصالحها في النهاية بإرسال غير قابل للرد.



