أكثر من 91 بالمائة من المهنيين في المجال المحاسبي يعتبرون أن إجراءات قانون المالية 2024 غير ملائمة لمناخ الأعمال

اعتبر أكثر من 91 بالمائة من المهنيين في المجال المحاسبي، أن قانون المالية لسنة 2024 غير ملائم لمناخ الأعمال، بحسب ما أظهره سبر آراء بشأن الجباية ومناخ الأعمال للفترة 2017 / 2024، تولّى عرضه، الخبير المحاسبي، أنيس وهابي.



واستنادا الى سبر الآراء، الذي أجري خلال شهر جانفي وتم عرضه للعموم خلال لقاء حواري لهيئة الخبراء المحاسبين تحت عنوان "قراءة تحليلية لقانون المالية لسنة 2024"، بالعاصمة، فإنّ 68،3 بالمائة من الخبراء المحاسبين يعتبرون أن مناخ الأعمال في تونس لم يشهد أي تحسن منذ سنة 2017.





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كما يعتقد 53،3 بالمائة، ممن استجوبوا في إطار سبر الآراء، أن التشريع الجبائي التونسي غير ملائم إطلاقا لمناخ الأعمال في تونس.

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وكشف الوهابي، في السياق ذاته، أن 43،3 بالمائة من المحاسبين عبروا عن أسفهم لأنّ الإجراءات في المجال الجبائي المتخذة منذ سنة 2017، شوّهت، بشكل كبير، مناخ الأعمال.



وتشمل هذه التدابير، بشكل أساسي، إلغاء نظام تعليق الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لشركات التجارة الدولية والشركات المصدرة للخدمات والترفيع في غرامات التأخير وتسليط أداءات على عمليّة التصدير وعدم الاستقرار الضريبي.



ودعا الوهابي، في هذا الصدد، إلى استعادة مناخ الثقة مع المستثمرين وإرساء نظام ضريبي قائم على الثقة وضمان المزيد من الأمن والاستقرار القانوني في ما يتعلق بالتشريعات في المجال الجبائي. كما يعتقد 53،3 بالمائة، ممن استجوبوا في إطار سبر الآراء، أن التشريع الجبائي التونسي غير ملائم إطلاقا لمناخ الأعمال في تونس.وكشف الوهابي، في السياق ذاته، أن 43،3 بالمائة من المحاسبين عبروا عن أسفهم لأنّ الإجراءات في المجال الجبائي المتخذة منذ سنة 2017، شوّهت، بشكل كبير، مناخ الأعمال.وتشمل هذه التدابير، بشكل أساسي، إلغاء نظام تعليق الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لشركات التجارة الدولية والشركات المصدرة للخدمات والترفيع في غرامات التأخير وتسليط أداءات على عمليّة التصدير وعدم الاستقرار الضريبي.ودعا الوهابي، في هذا الصدد، إلى استعادة مناخ الثقة مع المستثمرين وإرساء نظام ضريبي قائم على الثقة وضمان المزيد من الأمن والاستقرار القانوني في ما يتعلق بالتشريعات في المجال الجبائي.