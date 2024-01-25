السيرة الذاتية لوزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت

شغلت فاطمة الثابت، قبل تعيينها وزيرة للصناعة والمناجم والطاقة من قبل رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، أمس، الأربعاء، في إطار سد الشغورات على مستوى عدد من الحقائب الوزارية، خطة مديرة عامّة للاشراف على المنشآت من جوان 2020 إلى أوت 2023.



وتولّت الثابت منصب مديرة بمكتب التعاون والعلاقات الخارجية مكلفة بالتعاون مع بلدان المجموعة الأوروبية وآسيا من جانفي 2005 إلى سبتمبر 2011 فمديرة المناطق الصناعيّة بالإدارة العامّة للبنية التحتية الصناعيّة والتكنولوجية من سبتمبر 2011 الى سبتمبر 2013 قبل أن تكلّف بمأمورية بديوان وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بين جوان 2019 وأوت 2023.

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وتولّت الثابت منصب مديرة بمكتب التعاون والعلاقات الخارجية مكلفة بالتعاون مع بلدان المجموعة الأوروبية وآسيا من جانفي 2005 إلى سبتمبر 2011 فمديرة المناطق الصناعيّة بالإدارة العامّة للبنية التحتية الصناعيّة والتكنولوجية من سبتمبر 2011 الى سبتمبر 2013 قبل أن تكلّف بمأمورية بديوان وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بين جوان 2019 وأوت 2023.

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وفاطمة الثابت، المولودة في 20 أوت 1961 بتونس، متحصلة على الإجازة في علوم الاقتصاد شعبة التخطيط اختصاص السياسات الاقتصادية من كلية الحقوق والعلوم السياسية والاقتصادية بتونس سنة 1985.



كما تحصلت على شهادات تكوين تكميلي في عديد المجالات والاختصاصات على المستوى الوطني والدولي يذكر منها بالخصوص :التقييم الاقتصادي والاجتماعي لتحرير التجارة الخارجية، سوق الصرف الأجنبي في الأقطار العربية والمفاوضات الدولية والتنمية الاقتصادية وبناء وإدارة المناطق التنموية الصناعية. كما أن الثابت متحصلة على شهادة معهد الدفاع الوطني (IDN) دورة 39.

