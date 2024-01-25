سيرة كاتب الدولة المكلّف بالإنتقال الطّاقي وائل شوشان

شغل كاتب الدولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المكلّف بالإنتقال الطاقي، وائل شوشان، قبل تعيينه من قبل رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، أمس، الأربعاء، في إطار سد الشغورات على مستوى عدد من الحقائب الوزارية، منصب مصرفي رئيسي-طاقة والموارد الطبيعية- بالبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير منذ أفريل 2021.



وشغل شوشان قبل ذلك منصب مصرفي منتسب- طاقة وموارد طبيعية- بالبنك ذاته من أكتوبر 2017 وإلى حدود مارس 2021





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كما شغل كاتب الدولة، المكلّف بالإنتقال الطاقي الجديد، منصب مساعد مدير بشركة ديلويت (Deloitte) لمدّة سنة و10 أشهر ومساعد أوّل مدقق لدى ارنست أند يونغ.



وهو حاصل على الاستاذية من معهد الدراسات التجارية العليا بقرطاج، اختصاص مالية واستفاد من برنامج التبادل مع جامعة ماستريخت في إطار "Msc international business" منذ جانفي 2012.

وتدعم مساره الأكاديمي بحصوله على الماجستير الأكاديمي في إدارة الأعمال المدارس العليا مع تخصص في المالية من "ESCP Business school" باريس.



وحصل شوشان، أيضا، على شهادة من معهد (APMG) في فيفري 2023 في مجال الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص.



م/نادية