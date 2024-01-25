الشروع غدا الجمعة في نقل المواد الانتخابية الحساسة إلى مختلف الهيئات الفرعية

تنطلق صباح الغد الجمعة عملية نقل المواد الانتخابية الحساسة من مركز التخزين التابع للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الكائن بمنطقة الوردية بالعاصمة، إلى مختلف الهيئات الفرعية للانتخابات بولايات الجمهورية.



وتندرج هذه العملية، وفق بلاغ صادر اليوم الخميس عن هيئة الانتخابات، في إطار الاستعدادات التنظيمية واللوجيستية لتأمين يوم الاقتراع للدور الثاني لانتخابات اعضاء المجالس المحلية المقرر ليوم 4 فيفري 2024.





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وكان مجلس هيئة الانتخابات صادق، يوم السبت الماضي، على النتائج النهائية للدور الأول من الانتخابات المحلية التي جرت يوم 24 ديسمبر الماضي، بعد انتهاء آجال الطعون القضائية والبت فيها بصفة نهائية.



كما صادق المجلس على قرار يقضي بتنظيم الدور الثاني من الانتخابات المحلية يوم 4 فيفري القادم، وعلى قرار رزنامة الدور الثاني للانتخابات المحلية.



ووفق الرزنامة تنطلق الحمله الانتخابية يوم الأحد 21 جانفي لتتواصل إلى غاية يوم 2 فيفري القادم، على أن يكون تاريخ 3 فيفري يوم الصمت الانتخابي.

