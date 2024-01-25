Babnet

برشلونة يودع كأس ملك إسبانيا بعد الهزيمة في الوقت الإضافي

Publié le Jeudi 25 Janvier 2024 - 00:51 قراءة: 0 د, 31 ث
      
ودع برشلونة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بعد هزيمته 4-2 خارج ملعبه أمام أتليتيك بيلباو في مباراة مثيرة بدور الثمانية الليلة الماضية بعد أن أحرز الشقيقان إيناكي ونيكو وليامز هدفين في الوقت الإضافي.

وحقق أصحاب الأرض تقدما مبكرا بهدف حمل توقيع جوركا جوروزيتا في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء لكن برشلونة رد بهدفين عن طريق روبرت ليفاندوفسكي ولامين يامال في الدقيقتين 27 و32.
وبفضل هدف أويهان سانسيت في الدقيقة 49 امتدت المباراة لوقت إضافي حول خلاله بيلباو تفوقه إلى أهداف.
...

وسجل إيناكي وليامز هدفا لفريقه من كرة مرتدة في الدقيقة الثانية من الوقت الإضافي قبل أن يضيف نيكو وليامز الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 281004


babnet
Can_2024
 CAN_2024  Next match sat 27 jan

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 09:01 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 09:01 Tunis
All Radio in One    
*.*.*