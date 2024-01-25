برشلونة يودع كأس ملك إسبانيا بعد الهزيمة في الوقت الإضافي

ودع برشلونة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بعد هزيمته 4-2 خارج ملعبه أمام أتليتيك بيلباو في مباراة مثيرة بدور الثمانية الليلة الماضية بعد أن أحرز الشقيقان إيناكي ونيكو وليامز هدفين في الوقت الإضافي.



وحقق أصحاب الأرض تقدما مبكرا بهدف حمل توقيع جوركا جوروزيتا في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء لكن برشلونة رد بهدفين عن طريق روبرت ليفاندوفسكي ولامين يامال في الدقيقتين 27 و32.

وبفضل هدف أويهان سانسيت في الدقيقة 49 امتدت المباراة لوقت إضافي حول خلاله بيلباو تفوقه إلى أهداف.



...



وسجل إيناكي وليامز هدفا لفريقه من كرة مرتدة في الدقيقة الثانية من الوقت الإضافي قبل أن يضيف نيكو وليامز الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة.