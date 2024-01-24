الاطاحة بنفرين مختصان في تزوير الشهائد العلمية

تمكّنت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بمقرين من القبض على شخصين بتهمة تزوير الشهائد العلميّة، حيث تم حجز آلة طباعة، وجهاز إعلامية، ووثائق مزوّرة كشهائد علمية، وكشوفات أعداد، إضافة إلى شهائد تكوين، تربصات بمؤسسات خاصة، وشهائد عمل وختم لإحدى الشركات الخاصة.

وحسب بلاغ للإدارة العامة للأمن الوطني فقد تم الإحتفاظ بهذين الشخصين بعد استشارة ممثل النيابة العمومية والأبحاث متواصلة.



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