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وزيرا خارجية الجزائر وفرنسا يبحثان العلاقات بين البلدين

وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف
Publié le Mercredi 24 Janvier 2024 - 19:09 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أفادت وزارة الخارجية الجزائرية بأن وزير الخارجية أحمد عطاف بحث مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه العلاقات بين البلدين، خلال لقاء لهما في نيويورك.

وجاء في بيان الوزارة أنه "في إطار المهمة التي يقوم بها إلى نيويورك، بتكليف من رئيس الجمهورية، أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، لقاء مع نظيره الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، جدد له الوزير أحمد عطاف خلاله، التعبير عن تهانيه على إثر تعيينه على رأس الدبلوماسية الفرنسية".

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وأضاف البيان أن "الطرفين اغتنما الفرصة لاستعراض عديد الملفات المتعلقة بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية، بما في ذلك الاستحقاقات الثنائية المتفق عليها وسبل تحضيرها على الوجه الأمثل".

وتطالب الجزائر باريس منذ سنوات بتسوية ملفات عديدة، كفتح محفوظات الاستعمار الفرنسي وتسوية قضية المفقودين في حرب الاستقلال، فضلا عن التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية.


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