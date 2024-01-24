بورصة تونس تقفل حصة الأربعاء على ارتفاع طفيف

أقفلت بورصة تونس، حصة الأربعاء، على ارتفاع طفيف بنسبة 12ر0 بالمائة ليبلغ النقطة 41ر8430 وسط حجم تبادل محتشم بقيمة 4ر2 مليون دينار (م د)، وفق معطيات الوسيط بالبورصة "التونسية للأوراق المالية".



وتصدر سهم "توننفاست" قائمة الارتفاعات بنسبة 4ر4 بالمائة ليبلغ سعر 400ر9 د مع تبادل ضئيل بقيمة 2 ملايين دينار.

وتطور سهم تأمينات "ستار" بنسبة 5ر3 بالمائة (165 د) مع تبادل بقيمة 8 آلاف دينار.



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وتقلصت، في المقابل، قيمة سهم بطاريات "أسد" بنسبة 7ر2 بالمائة (730ر0 د) تلاه سهم "اونيماد" الذي انخفض سعره بنسبة 1ر2 بالمائة (7 د).

وأضفى سهم شركة بيع المواد الصحية "ليلا" حركية على السوق ليستقطب 329 ألف دينار من حجم التبادل الجملي، وارتفع سعره بنسبة 4ر0 بالمائة (980ر7 د).