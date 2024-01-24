معرض وثائقي بمناسبة الذكرى 137 لاحداث بلدية قابس

بمناسبة مرور 137 سنة على إحداث بلدية قابس نظمت اليوم جمعية قدماء النقابيين بقابس، بالتعاون مع إدارة الأرشيف الوطني بأحد الفضاءات التجارية الكبرى بقابس الجنوبية معرضا وثائقيا حول تاريخ هذه البلدية.



وتضمن المعرض مجموعة من الوثائق التي تبرز عراقة بلدية قابس وأهمية العمل الذي قامت به منذ تأسيسها في 24 جانفي 1887 .

ومن بين الوثائق التي تم عرضها، الأمر الخاص بإحداث هذه البلدية ومقتطفات من محاضر جلسات المجلس البلدي في نوفمبر 1944 حول التنوير الخاص وأمثلة هندسية للملعب البلدي بقابس في سنة 1936 وتنظيم حفظ الصحة بهذه المدينة في سنة 1928 وبناء الملعب البلدي بقابس بين سنتي 1938 و 1939 .



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كما تضمن هذا المعرض وثائق تتعلق بمخطط السكك الحديدية بقابس في سنة 1934 ومكتوبا خاصا بإحداث حديقة الحيوانات في نوفمبر 1921 ومذكرة وقرارا في سنة 1928 حول مراقبة وتنظيم بيع وتوزيع الخبز واللحوم في نفس السنة ووثيقة حول تهيئة وتوسعة المسلخ البلدي خلال الفترة المتراوحة بين 1904 و1913.