الجامعة الايفوارية لكرة القدم تقيل الفرنسي جون لويس غاسيت من تدريب منتخب "الفيلة"

اعلنت الجامعة الايفوارية لكرة القدم، اليوم الاربعاء، عن اقالة الفرنسي جون لويس غاسيت من تدريب منتخب "الفيلة" ومساعده جيزلان ماري جوزيف برينتون بسبب سوء النتائج طبقا لعقد الاهداف الذي يربطهما بالجامعة الايفوارية.



واوضحت الجامعة الايفوارية ان "ايمرسي فاي" المدرب المساعد سيشرف على تدريب المنتخب الايفواري في انتظار التعاقد مع مدرب جديد.





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وكان المنتخب الايفواري فاز في لقائه الاول على غينيا بيساو 2-0 قبل ان ينهزم امام نيجيريا 0-1 وغينيا الاستوائية 0-4 في الدور الاول من كاس امم افريقيا المقامة على ارضه.