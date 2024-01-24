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تعيين قيس الجبال رئيسا مديرا عاما للشركة الجديدة للنقل بقرقنة

Publié le Mercredi 24 Janvier 2024 - 14:15 قراءة: 0 د, 6 ث
      
اعلنت وزارة النقل، في بلاغ صادر عنها الاربعاء، عن تعيين قيس الجبال رئيسا مديرا عاما للشركة الجديدة للنقل بقرقنة.


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